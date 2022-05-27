Запорожье, Украина, , 06:33 — REGNUM Решение о переходе на московское время приняли власти Запорожской области. Об этом 26 мая сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Часы Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Рогов уточнил, что Запорожская область Украины, находящаяся под контролем российских войск, перешла на московское время. Таким образом, для региона ориентиром становится не Киев, а Москва. Кроме того, отменяется перевод часов на зимнее и летнее время.

«Запорожская область перешла на московское время. Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут», — пояснил Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о процессе замещения украинской гривны российским рублём в освобождённых Запорожской и Херсонской областях Украины. Глава ДНР назвал этот процесс «неизбежным».

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