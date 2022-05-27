Запорожье, Украина, 27 мая, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Решение о переходе на московское время приняли власти Запорожской области. Об этом 26 мая сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Часы

Рогов уточнил, что Запорожская область Украины, находящаяся под контролем российских войск, перешла на московское время. Таким образом, для региона ориентиром становится не Киев, а Москва. Кроме того, отменяется перевод часов на зимнее и летнее время.

«Запорожская область перешла на московское время. Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут», — пояснил Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о процессе замещения украинской гривны российским рублём в освобождённых Запорожской и Херсонской областях Украины. Глава ДНР назвал этот процесс «неизбежным».