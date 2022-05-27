Ростов-на-Дону, , 06:32 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону археологи нашли денежный клад. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном комитете по охране объектов культурного наследия.

Клад монет

Клад с деньгами был обнаружен в деревянном подоконнике при разборе аварийного здания на проспекте Кировском. В пачке оказалось 156 купюр различного номинала конца XIX века — первой трети XX века на сумму 30 675 рублей. Деньги с распиской были завёрнуты в отрез ткани.

К пачке денежных купюр прилагается расписка. Археологи пытаются восстановить текст расписки, которая может пролить свет на происхождение клада.