Иркутск, , 06:32 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев известил о приостановке масочного режиме в регионе. В своем телеграм-канале 27 мая он пояснил:

Масочный режим Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Сегодня приняли решение о приостановке действия масочного режима в Иркутской области. Обсудили это с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрием Фёдоровичем Савиных. Уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах.

Нет случаев группового заражения. Решение согласовано с федеральным Роспотребнадзором. Сейчас готовим изменения в документы. Хочу добавить, что приостановка действия масочного режима — не повод забыть о коронавирусе. Прививочная кампания не прекращается.

Я и сам планирую ещё раз пройти вакцинацию. Как человек, дважды перенёсший ковид, считаю, что именно прививка во второй раз помогла легче перенести болезнь».

Глава Приангарья также подчеркнул, что в случае ухудшения эпидобстановки, область вновь будет рассматривать вопрос о введении масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 26 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8656 человек, за сутки скончался один пациент.

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