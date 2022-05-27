Пекин, , 06:30 — REGNUM Банк сельскохозяйственного развития Китая, определяющий сельхозполитику страны, предоставил около 20,5 млрд юаней (около $3,1 млрд) кредитов 160 сельским уездам по всей стране за первые четыре месяца этого года, сообщает агентство Синьхуа.

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Выдача кредитов увеличилась примерно на 4,6 млрд юаней по сравнению с предыдущим годом, сообщил центральный банк. Будет запущен специальный проект, направленный на предотвращение возвращения ключевых сельских районов страны к бедности и стимулирование оживления сельских районов на всех фронтах.

Соответственно, банк будет предоставлять индивидуальные финансовые услуги, расширять выдачу кредитов сельским жителям и помогать направлять больше инвестиций в сельские районы.

Это также позволит организовать больше инвестиционной деятельности в этих областях для государственных компаний и лидеров отрасли сельского хозяйства из более развитых восточных районов страны.