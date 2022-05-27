Пекин, 27 мая, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Банк сельскохозяйственного развития Китая, определяющий сельхозполитику страны, предоставил около 20,5 млрд юаней (около $3,1 млрд) кредитов 160 сельским уездам по всей стране за первые четыре месяца этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Выдача кредитов увеличилась примерно на 4,6 млрд юаней по сравнению с предыдущим годом, сообщил центральный банк. Будет запущен специальный проект, направленный на предотвращение возвращения ключевых сельских районов страны к бедности и стимулирование оживления сельских районов на всех фронтах.

Соответственно, банк будет предоставлять индивидуальные финансовые услуги, расширять выдачу кредитов сельским жителям и помогать направлять больше инвестиций в сельские районы.

Это также позволит организовать больше инвестиционной деятельности в этих областях для государственных компаний и лидеров отрасли сельского хозяйства из более развитых восточных районов страны.