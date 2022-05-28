Тбилиси, 28 мая, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своей речи на праздновании дня независимости подчеркнула общность средневековых грузинских и современных европейских ценностей, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Общие ценности, заявила Зурабишвили, включали в себя всё, что является ключом к европейскому будущему, то есть четыре основных ценности и принципа.

По словам грузинского президента таковыми являются:

1) Справедливый суд, который насчитывает много веков в Грузии и основан на памятниках грузинского права.

2) Терпимость и разнообразие, которые считались краеугольным камнем грузинской культуры.

3) Христианство, которое в Европе и Грузии одинаково признавало человека центром мира и, следовательно стремилось к уважению и защите всех его прав.

4) Сбалансированная власть, помогающая избежать соблазна авторитаризма.