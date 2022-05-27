Тамбов, , 06:28 — REGNUM Тамбовский арбитраж 20 июня 2022 года рассмотрит очередной иск от ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к Министерству промышленности и торговли России и ФКП «Тамбовский пороховой завод». Снова речь идёт о долге за поставленный газ, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан 20 мая 2022 года и является не единственным спором с этими же юрлицами по вопросу оплаты газа. В этот раз речь идёт о долгах по контракту на поставку газа от 25 октября 2021 года. Долг за март 2022 года составил28 614 974 рубля 15 копеек. Также в деле фигурирует и долг за январь–март 2022 года — 49 854 рубля 39 копеек.

Напомним, ранее министерство взыскало с порохового завода, который ему подконтролен, более 13,7 млн рублей неустойки по контракту двухлетней давности. В целом истец требовал почти 20 млн рублей.