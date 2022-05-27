Донецк, , 06:26 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил своего участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Да, есть в планах в этом году присутствовать на Питерском экономическом форуме», — приводит его слова РИА Новости.

Пушилин добавил, что пока конкретных решений не принималось, однако планы по присутствию на ПМЭФ-2022 изучаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга объявили о завершении подготовки к XXV ПМЭФ. По данным Смольного, подготовка уже вышла на финальный этап. Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что высокая степень готовности уже наблюдается во всех организационных вопросах.