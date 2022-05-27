Иркутск, 27 мая, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Иркутской области полицейский экстренно доставил в больницу ребёнка, находившегося без сознания, сообщает 27 мая телеграм-канал ГУ МВД РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инспектор ДПС

Утром к экипажу отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» обратился за помощью взволнованный водитель. Он сообщил, что в салоне автомобиля находится без сознания его 8-летний сын. У мальчика случился приступ астмы, и ему нужна экстренная помощь медиков.

Лейтенант полиции Эдуард Неволин незамедлительно пересадил маму с ребёнком в патрульный автомобиль и доставил в приёмное отделение Ивано-Матрененской детской клинической больницы, где передал их врачам.

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Решительные действия полицейского позволили избежать серьёзных последствий для здоровья мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года младшие лейтенанты полиции Алексей Сухотеплый и Владимир Квитка помогли спасти жизнь мужчины в Иркутске.

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