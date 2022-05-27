Нанкин, Китай, , 06:22 — REGNUM Еще один переживший Нанкинскую резню, учиненную японскими фашистами на территории Китая, скончалась утром 25 мая в возрасте 98 лет, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Мемориального зала жертв Нанкинской резни, учиненной японскими захватчиками, ее смерть сократила общее число зарегистрированных выживших до 56 человек. Нанкинская резня произошла, когда японские войска захватили восточно-Китайский город 13 декабря 1937 года. За шесть недель они убили около 300 000 китайских гражданских лиц и безоружных солдат в одном из самых жестоких эпизодов Второй мировой войны, который стремятся замолчать и в Японии, и на Западе.

Когда покойной У Цзиин было всего десять лет, ее погрязший в долгах отец продал ее в нанкинскую семью в качестве горничной. Во время резни два японских солдата ранили ее ножом в правую ногу. В конце концов она выжила, симулируя смерть среди трупов в доме. Позже У нашел ее отец, и они вернулись в свой родной город примерно в 50 км от Нанкина, где она вышла замуж и стала матерью шестерых детей.

В 2014 году высший законодательный орган Китая объявил 13 декабря национальным днем памяти жертв Нанкинской резни. Китайское правительство сохранило свидетельства выживших, записанные в письменных документах и видеозаписях. Эти записи о массовых убийствах были внесены ЮНЕСКО в Реестр Памяти мира в 2015 году. Япония же не только продолжает отрицать факт преступления, но и на высшем политическом уровне почитает военных преступников, которые это учинили.