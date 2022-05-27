Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Закон о запрете нормализации отношений с Израилем, принятый парламентом Ирака, взывает тревогу у американских властей, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В Вашингтоне считают, что такой документ «опасен для свободы выражения мнений и угрожает созиданием атмосферы антисемитизма». Кроме того, с точки зрения США, новый иракский закон «резко выделяется среди прогрессивных результатов, которого достигли соседние с Ираком страны, ведущие диалог, нормализующие отношения с Израилем и создающие возможности для всего ближневосточного региона».

В Госдепартаменте отметили, что американские власти продолжат оставаться сильным и непоколебимым союзником Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в египтском Шарм-эль-Шейхе прошла встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси и наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бен Заида.

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