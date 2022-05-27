Новосибирск, 27 мая, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области новую выплату для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет перечислены уже на 45 тысяч детей. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

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«Семьям региона в мае уже выплачено 900 млн рублей», — уточнили в ПФР.

Напомним, что ежемесячное пособие на детей с 8 до 17 лет выплачивается родителям с невысоким доходом после проведения комплексной оценки нуждаемости.