Новосибирские семьи в мае получили на детей в возрасте от 8 лет уже 900 млн
Новосибирск, 27 мая, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области новую выплату для семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет перечислены уже на 45 тысяч детей. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.
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Семья
«Семьям региона в мае уже выплачено 900 млн рублей», — уточнили в ПФР.
Напомним, что ежемесячное пособие на детей с 8 до 17 лет выплачивается родителям с невысоким доходом после проведения комплексной оценки нуждаемости.