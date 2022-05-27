Владивосток, 27 мая, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Во Владивостоке неизвестный мужчина украл топор у работников, занимающихся озеленением на проспекте 100-летия Владивостока, 58.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топор

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Воришку просят вернуть топор, тем более камеры видеонаблюдения его запечатлели.

«Раскольников выходит на работу? Преступление есть, ждём наказание», — иронизируют авторы телеграм-канала «Владивосток №1».

Следующая пятничная обсуждаемая в телеграм-каналах новость о том, что в столице Приморья из музея «Россия — моя история» украли главную изюминку — кота Василия.

25 мая супруги с ребёнком, проходившие мимо центра, приманили черного кота и забрали с собой.

«Мы знаем, что это из добрых побуждений, но Вася наш котик. Он живет у нас уже давно, почти что сотрудник исторического парка, и мы все его очень любим и надеемся найти! Уважаемые гости, верните пожалуйста Василия», — попросили сотрудники музея.

Подписчики комментирую такие сообщения:

«Тащат всё, что не приколочено».

«Новости, которые мы заслужили».

Как сообщало ИА REGNUM, за время эпидемии коронавируса число домашних животных в Италии выросло до 62 миллионов, передает Affari Italiani 4 мая со ссылкой на данные профильных исследований.