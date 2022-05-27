Пекин, , 06:18 — REGNUM По словам чиновника из Министерства экологии и окружающей среды КНР, Китай будет применять целенаправленный, научный и основанный на законе подход к утилизации новых загрязняющих веществ, сообщает агентство Синьхуа.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Госсовет КНР недавно опубликовал план действий по усилению контроля за новыми загрязнителями, целью которого является значительное увеличение мощностей Китая по очистке от новых загрязнителей к 2025 году.

«Это имеет важное значение для улучшения экологической среды, содействия качественному развитию и жизни, а также обеспечения здоровья и экологической безопасности людей», — сказал чиновник, комментируя документ.

В последние годы министерство, наряду с другими ведомствами, предприняло шаги, включая стандартизацию управления рисками токсичных и опасных химических веществ и проведение оценки экологических рисков химических веществ для улучшения охраны окружающей среды, сказал чиновник, отметив, что эти шаги накопили опыт для работы по борьбе с новыми загрязнителями.

Тем не менее, чиновник также отметил, что Китай поздно приступил к обработке новых загрязняющих веществ и имеет недостатки в таких областях, как правовое регулирование, управление и технологии, что требует дополнительных усилий по расширению возможностей обработки новых загрязняющих веществ.

В этой связи в плане действий определены задачи по проверке рисков некоторых основных химических веществ, динамическому составлению списков новых загрязнителей, находящихся под контролем, и осуществлению мер контроля, включая запреты и ограничения выбросов. Соответствующие законы и системы по управлению рисками, связанными с опасными химическими веществами, будут постепенно создаваться и совершенствоваться.

Образующиеся при производстве или использовании опасных химических веществ новые загрязнители включают стойкие органические загрязнители, эндокринные разрушители и антибиотики. Такие загрязнители представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека и с трудом поддаются обработке.