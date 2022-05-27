Пекин, 27 мая, 2022, 06:18 — ИА Регнум. По словам чиновника из Министерства экологии и окружающей среды КНР, Китай будет применять целенаправленный, научный и основанный на законе подход к утилизации новых загрязняющих веществ, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Госсовет КНР недавно опубликовал план действий по усилению контроля за новыми загрязнителями, целью которого является значительное увеличение мощностей Китая по очистке от новых загрязнителей к 2025 году.

«Это имеет важное значение для улучшения экологической среды, содействия качественному развитию и жизни, а также обеспечения здоровья и экологической безопасности людей», — сказал чиновник, комментируя документ.

В последние годы министерство, наряду с другими ведомствами, предприняло шаги, включая стандартизацию управления рисками токсичных и опасных химических веществ и проведение оценки экологических рисков химических веществ для улучшения охраны окружающей среды, сказал чиновник, отметив, что эти шаги накопили опыт для работы по борьбе с новыми загрязнителями.

Тем не менее, чиновник также отметил, что Китай поздно приступил к обработке новых загрязняющих веществ и имеет недостатки в таких областях, как правовое регулирование, управление и технологии, что требует дополнительных усилий по расширению возможностей обработки новых загрязняющих веществ.

В этой связи в плане действий определены задачи по проверке рисков некоторых основных химических веществ, динамическому составлению списков новых загрязнителей, находящихся под контролем, и осуществлению мер контроля, включая запреты и ограничения выбросов. Соответствующие законы и системы по управлению рисками, связанными с опасными химическими веществами, будут постепенно создаваться и совершенствоваться.

Образующиеся при производстве или использовании опасных химических веществ новые загрязнители включают стойкие органические загрязнители, эндокринные разрушители и антибиотики. Такие загрязнители представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека и с трудом поддаются обработке.