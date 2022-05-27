Урумчи, Китай, 27 мая, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Борьба с терроризмом и экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая в наибольшей степени защитила основные права человека граждан от ущерба и является справедливым актом, который может выдержать испытание историей, заявили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Marc van der Chijs Урумчи

Учитывая насущные потребности в борьбе с терроризмом, Синьцзян принял решительные меры, опираясь на опыт международного сообщества в борьбе с терроризмом, эффективно пресекая тенденцию к частым террористическим актам, заявил на пресс-конференции заместитель директора департамента общественной безопасности региона Ялкун Якуп.

«Усилия Синьцзяна по борьбе с терроризмом и дерадикализации не связаны с конкретными регионами, этническими группами или религиями. Тот, кто нарушает китайские законы, занимается террористической и экстремистской деятельностью или подвергает опасности жизни и имущество людей, будет наказан по закону», — сказал Ялкун Якуп.

Синьцзян разработал и пересмотрел местные правила по дерадикализации и о применении закона страны о борьбе с терроризмом. Эти правила обеспечивают правовую поддержку соответствующей работы и защищают права людей на жизнь, здоровье и развитие, сказал сотрудник регионального законодательного органа Ли Хуан.

Представитель регионального правительства Сюй Гуйсян заявил, что борьба Синьцзяна с терроризмом и экстремизмом — это справедливый акт, который может выдержать испытание историей. Однако некоторые средства массовой информации настаивали на публикации поддельных сообщений, искажая и очерняя усилия Синьцзяна по борьбе с терроризмом, что является презренным, добавил он.