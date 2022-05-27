Сан-Рамон, США, , 06:14 — REGNUM Фантастический шутер The Callisto Protocol, больше никак не связан со вселенной «королевской битвы» PlayerUnknown’s Battlegrounds. Об этом 27 мая руководитель проекта Глен Скофилд объявил на своей странице в соцсети.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчик написал, что The Callisto Protocol теперь — «это отдельная история». «Изначально он был частью временной шкалы PUBG, но превратился в отдельный мир», — пояснил разработчик. «PUBG — это круто, и у нас еще будут небольшие сюрпризы для фанатов», — добавил Скофилд, ещё раз отметив, что The Callisto Protocol теперь имеет «собственный мир, историю и вселенную».

Напомним, студия Скофилда Striking Distance представила проект The Callisto Protocol 10 декабря 2020 года. Эта будущая игра в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов) в геймерском сообществе считается «духовным преемником» игр серии Dead Space. Глен Скофилд является создателем вселенной Dead Space, в разработке The Callisto Protocol, в частности, принимают участия Стив Папоуцис, Скотт Уитни и Кристофер Стоун, также работавшие над созданием оригинальной Dead Space.

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