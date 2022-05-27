Тегеран, , 07:17 — REGNUM Соединенные Штаты конфисковали иранский нефтеналивной танкер недалеко от Греции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 мая.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Соединенные Штаты конфисковали груз с иранской нефтью, находившийся на борту российского судна близ Греции. Согласно сообщениям СМИ, груз будет доставлен в США на борту другого судна.

«Груз был передан на другое судно, которое было нанято властями США», — отметил официальный источник, не предоставив дополнительных подробностей.

Временный поверенный в делах посольства Греции в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Ирана после захвата грузового судна, передвигавшегося под флагом Исламской Республики в греческих водах.

Реагируя на блокирование Грецией плавания иранского судна, Организация портов и судоходства Ирана (PMO) в заявлении сообщила, что эта акция считается актом пиратства, призвав Афины соблюдать международные правила.

Ранее греческие власти конфисковали судно Pegas под иранским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту недалеко от побережья южного острова Эвия из-за санкций ЕС.