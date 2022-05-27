Тегеран, 27 мая, 2022, 07:18 — ИА Регнум. 26 мая посол Киргизии в Тегеране заявил на церемонии, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений, что связи Тегерана и Бишкека являются символом успешного взаимного доверия и сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Турдакун Сыдыков в своем выступлении на церемонии по этому случаю упомянул о двусторонних узах дружбы, основанных на общей истории и культуре двух народов, что служит краеугольным камнем для современных тесных отношений.

Он отметил, что Иран был одной из первых стран в мире, которая официально признала территориальную целостность и политический суверенитет Республики Кыргызстан 21 декабря 1991 года.

Полные дипломатические отношения между двумя странами были установлены 10 мая 1992 года. Посольство Ирана в Бишкеке было открыто в феврале 1993 года, а посольство Киргизии в Тегеране — в мае 1996 года.

В 2002 году в Бишкеке была опубликована декларация о дружественных отношениях между двумя странами, а с момента установления дипломатических отношений продолжается политическое взаимодействие на уровне президентов, членов парламента и должностных лиц других государственных организаций.

Между тем, президент Киргизии Садыр Жапаров в послании, адресованном своему иранскому коллеге Ибрагиму Раиси, написал: «Учитывая усилия, предпринятые в обеих странах, теперь мы можем создать эффективные и практические механизмы взаимодействия в политической, коммерческой, торговой, культурной и гуманитарной областях».