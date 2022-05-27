Нью-Йорк, США, , 06:12 — REGNUM Китай наложил вето на предложенную США резолюцию Совета Безопасности ООН по КНДР, поскольку предлагаемые документом дополнительные санкции только «усугубят гуманитарную ситуацию» в Северной Корее, не решая проблемы. Об этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь 26 мая заявил на заседании СБ ООН.

Чжан Цзюнь «В нынешней ситуации дополнительные санкции в отношении КНДР не только не помогут решению проблемы, но лишь приведут к негативным последствиям и эскалации. Дополнительные санкции также усугубят гуманитарную ситуацию, особенно на фоне ухудшения обстановки с COVID-19 в КНДР».

Цзюнь в очередной раз призвал Соединённые Штаты проявлять сдержанность и изменить свою политику по КНДР, отказавшись «от образа мышления времён холодной войны».

Чжан Цзюнь Fmprc.gov.cn

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай наложили вето в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, по которому предлагалось ужесточить санкции против КНДР, и документ не был принят.

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