Нью-Йорк, США, 27 мая 2022, 06:12 — REGNUM Китай наложил вето на предложенную США резолюцию Совета Безопасности ООН по КНДР, поскольку предлагаемые документом дополнительные санкции только «усугубят гуманитарную ситуацию» в Северной Корее, не решая проблемы. Об этом постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь 26 мая заявил на заседании СБ ООН.
Цзюнь в очередной раз призвал Соединённые Штаты проявлять сдержанность и изменить свою политику по КНДР, отказавшись «от образа мышления времён холодной войны».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай наложили вето в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, по которому предлагалось ужесточить санкции против КНДР, и документ не был принят.
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