Нью-Йорк, США, 27 мая, 2022, 06:12 — ИА Регнум. «В нынешней ситуации дополнительные санкции в отношении КНДР не только не помогут решению проблемы, но лишь приведут к негативным последствиям и эскалации. Дополнительные санкции также усугубят гуманитарную ситуацию, особенно на фоне ухудшения обстановки с COVID-19 в КНДР».

Fmprc.gov.cn Чжан Цзюнь Чжан Цзюнь Цзюнь в очередной раз призвал Соединённые Штаты проявлять сдержанность и изменить свою политику по КНДР, отказавшись «от образа мышления времён холодной войны». Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай наложили вето в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, по которому предлагалось ужесточить санкции против КНДР, и документ не был принят. Читайте также: США должны перестать выдавать свои понятия за международное право — МО КНР