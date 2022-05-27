Пекин, 27 мая, 2022, 06:11 — ИА Регнум. J. P. Morgan оптимистично оценивает инвестиционные возможности в Китае, заявил исполнительный директор J. P. Morgan China Марк Люнг на онлайн-саммите, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Китай в настоящее время является второй по величине экономикой, а также крупнейшим производственным и торговым партнером в мире. Это открывает огромные возможности для финансовых институтов, которые могут поддерживать транснациональные компании, работающие в Китае, и помогать китайским компаниям, выходящим за рубеж», — сказал Люнг на Глобальном китайском саммите J. P. Morgan 2022.

Он добавил, что устойчивое и ускоряющееся развитие J. P. Morgan в Китае выигрывает от финансовой открытости страны. По словам Люнга, на фоне открытия рынка капитала в Китае J. P. Morgan управляет такими бизнесами, как инвестиционное и корпоративное банковское дело, услуги по ценным бумагам, коммерческое банковское дело и управление активами.

Два филиала компании, J. P. Morgan Securities (China) Company Limited и J. P. Morgan Futures Company Limited, являются первыми иностранными полностью принадлежащими компаниями по ценным бумагам и фьючерсам в Китае, соответственно.

«Полный контроль над фьючерсным бизнесом помогает китайским и мировым клиентам лучше справляться с оформлением контрактов на товары и ценные бумаги на фьючерсных биржах Китая», — сказал Люнг.

Что касается коммерческого банкинга, J. P. Morgan расширил сферу своего бизнеса, предоставляя услуги китайским предприятиям среднего размера, помогая им выйти на международные рынки. По словам Люнга, получив больше лицензий, J. P. Morgan представит больше трансграничных продуктов и платформ в Китае и разработает более локализованные сервисы и поддержку для клиентов.

Говоря о «зеленой повестке дня» Китая, Люнг сказал, что J. P. Morgan стремится помочь своим китайским клиентам осуществить переход к низкоуглеродному миру. В прошлом году J. P. Morgan отпраздновал столетие в Китае.