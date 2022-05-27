Тегеран, 27 мая, 2022, 07:19 — ИА Регнум. 26 мая представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что недавно объявленные санкции свидетельствуют о враждебности Соединенных Штатов по отношению к иранскому народу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

В своём заявлении Саид Хатибзаде отметил, что Исламская Республика Иран и ее вооруженные силы являются кошмаром для террористических и экстремистских группировок в регионе, и естественно, что «США, как их крестная мать, не пожалеют усилий для поддержки террористов».

Хатибзаде подчеркнул, что США ввели незаконные, жестокие санкции против иранского народа и КСИР много лет назад и убили покойного генерала Касема Сулеймани во время президентства Трампа».

"Администрация Байдена, несмотря на его первоначальные вводящие в заблуждение комментарии, продолжила эту неудачную политику», — заявил пресс-секретарь, отметив, что недавний список санкций стал еще одним свидетельством враждебности правительства США по отношению к иранскому народу.

«Односторонние санкции США вносят явный вклад в нарушение международного права, как указано в недавнем заявлении специального докладчика ООН, и не имеют иной цели, кроме причинения боли и страданий иранскому народу и создания хаоса в регионе», — заключил Хатибзаде.