Иркутск, 27 мая, 2022, 06:10 — ИА Регнум. В Иркутской области по состоянию на 27 мая действуют 16 лесных пожаров на площади более 11 с тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Авиация МЧС России привлечена к тушению крупных очагов в Усть-Удинском и Качугском районах, а также для переброски пожарных в Нижнеудинском районе.

По данным космического мониторинга, в течение суток в зоне задымления от лесных пожаров находилось шесть населенных пунктов Зиминского и Заларинского районов.

По данным стационарных пунктов наблюдения гидрометцентра, высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

За сутки 26 мая в регионе произошло 37 пожаров, 28 из них были вызваны неосторожным обращением с огнём, сообщает телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

В Прибайкалье продолжается усиленная работа групп патрулирования. Накануне проведено 7 тысяч подворовых обходов. По результатам работы за сутки составлено 50 протоколов об административных правонарушениях в населенных пунктах, садоводствах и в лесных массивах. Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 мая, в области действовало 14 природных пожаров на площади 11 тысяч 283 га в 11 районах области.

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