Тегеран, 27 мая, 2022, 07:23 — ИА Регнум. 26 мая министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его пакистанский коллега Билавал Бхутто Зардари обсудили двустороннюю торговлю, приграничные рынки и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews со ссылкой на пресс-релиз министра иностранных дел Пакистана.

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Согласно пресс-релизу, во время встречи на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) Зардари подтвердил стремление Пакистана укреплять пакистано-иранские братские связи во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Он указал на широкие возможности двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которые должны быть задействованы обеими сторонами с помощью различных институциональных механизмов и инновационных способов определения новых секторов взаимодействия.

Министр иностранных дел подчеркнул важность скорейшего завершения строительства приграничных рынков для улучшения условий жизни на границах.

Зардари поблагодарил Иран за отправку самолета в Пакистан, который помог в тушении лесного пожара в пакистанской провинции Белуджистан.