Остров Хоккайдо, Япония, 27 мая, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Круизное судно KAZU-1 («Кадзу-1»), затонувшее в апреле, удалось поднять на поверхность в Японии. Об этом 27 мая сообщил телеканал NHK.

pirates-life.ru На дне

Это была уже вторая попытка поднять судно. Во время предыдущей судно сорвалось с тросов и ушло под воду значительно глубже, чем находилось до попытки подъёма. В этот раз операция по подъёму круизного судна началась 23 мая и завершилась в 03:00по местному времени 27 мая.

Вторая попытка подъёма судна завершилась успехом. Круизное судно KAZU-1 установили на буксирную платформу и транспортируют в порт Абасири на острове Хоккайдо. В порту судно будет выгружено в сухом доке и специалисты начнут его обследование.

Ожидается, что в результате обследования судна удастся установить причины трагедии, унёсшей жизни как минимум 14 человек, включая двоих детей. Ещё 12 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неудачной попытке подъёма круизного судна KAZU-1, затонувшего у побережья японского острова Хоккайдо.