Тегеран, , 07:25 — REGNUM 26 мая секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (СНББ) Али Шамхани встретился с советником Индии по национальной безопасности Аджитом Довалем в кулуарах четвертого регионального диалога по безопасности в Таджикистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Шамхани Tasnim News Agency

В ходе встречи Шамхани заявил, что постоянный обмен мнениями и сотрудничество между независимыми государствами неизбежны для внесения активного вклада в новые отношения на международной арене, учитывая сложные события, возникающие в области безопасности в регионе и на международном уровне.

Иранский чиновник выделил Афганистан, заявив, что развитие событий в этой стране является одним из главных вопросов, который должен постоянно находиться в повестке дня, учитывая его прямое влияние на безопасность региона.

Он отметил, что устойчивая безопасность в Афганистане требует формирования всеобъемлющего правительства в этой стране, рассматривая широкую волну афганских беженцев, стекающихся в Иран, как признак отсутствия психологической безопасности среди некоторых групп.

Шамхани описал общую позицию Ирана и Индии по многим региональным и международным вопросам как возможность для расширения экономических связей, что дает возможную цель взаимной торговли в 30 миллиардов долларов.

Доваль выразил обеспокоенность в связи с текущей ситуацией в Афганистане и продолжающимися террористическими актами.

Он отметил, что неудача в формировании всеобъемлющего правительства в Афганистане является большой проблемой, поскольку террористические группировки, угрожающие национальной безопасности Индии, все еще активно действуют в стране.