Пекин, , 06:07 — REGNUM Объем торговли услугами Китая вырос на 25,8% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, показали данные Министерства коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно свежим данным, общий объем торговли составил почти 1,46 трлн юаней (около $221,86 млрд). Экспорт услуг увеличился на 30,8% в годовом исчислении до 713,98 млрд юаней, а импорт услуг составил 743,01 млрд юаней, что на 21,3% больше в годовом исчислении.

Рост экспорта торговли услугами опередил рост импорта на 9,5 процентных пункта, что привело к сокращению дефицита торговли услугами на 56,4% до 29,03 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, объем торговли наукоемкими услугами составил 615,66 млрд юаней, увеличившись на 14,1% в годовом исчислении.

Экспорт наукоемких услуг вырос на 16,3% и достиг 350,06 млрд юаней, во главе с такими категориями, как вычислительные и информационные услуги, а также роялти за интеллектуальную собственность. Импорт наукоемких услуг вырос на 11,4 процента до 265,6 миллиарда юаней, чему способствовал рост страховых услуг на 134,9%, показали данные.

Туристические услуги восстановились за этот период, поскольку объем торговли в этом секторе вырос на 12,6%по сравнению с прошлым годом и составил 215,55 млрд юаней. По данным министерства, только в марте объем торговли услугами Китая увеличился на 14,1% в годовом исчислении до 503,6 млрд юаней.

Китай принял множество мер по расширению открытости сферы услуг и пообещал приложить больше усилий для содействия повышению открытости торговли услугами на более высоком уровне.