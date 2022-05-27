Куала-Лумпур, , 06:07 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 656 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 1845 носителей SARS-CoV-2. При этом девять из них прибыли на территорию королевства из-за границы, остальные заразились непосредственно внутри страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 499 057 зараженных коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 25 189 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 27 пациентов переведены в отделения реанимации, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего с начала пандемии в Малайзии выздоровели и выписались из медучреждений 4 438 212 человек.