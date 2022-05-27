Тегеран, 27 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. 26 мая представитель Движения национальной мудрости Ирака (НДМ) заявил, что тяжелое положение в стране требует дружественных отношений между иракским и иранским народами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Заргам Хоссейни встретился с генеральным директором IRNAАли Надери в Тегеране.

Иранский представитель заявил, что расширение политических и экономических связей с Ираком является приоритетом Ирана во внешней политике, поскольку это имеет стратегическое значение для Тегерана. «Добрососедство и добрая воля всегда составляли основу отношений Ирана с Ираком», — отметил Надери.

Он также упомянул влияние офисов IRNA в странах региона, подчеркнув, что позиция агентства как надежного источника может быть использована для улучшения ирано-иракских связей.

В другом месте встречи Хоссейни заявил, что ирано-иракские отношения всегда были важны для обоих народов, при этом иракские СМИ желают расширить эти связи. Он призвал иранские и иракские СМИ внести свой вклад в укрепление отношений между двумя странами.