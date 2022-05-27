Пекин, , 06:04 — REGNUM Китайские исследователи начали эксперименты по выращиванию 12 000 семян, которые были выведены внутри космического корабля с экипажем «Шэньчжоу-13» в космосе в течение шести месяцев, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Прорастающее семя U.S. Department of Agriculture

Семена, включая люцерну, овес и грибы, были отобраны несколькими исследовательскими институтами в прошлом году. Они были возвращены на Землю «Шэньчжоу-13» 16 апреля. Космическая селекция относится к процессу воздействия космической радиации и микрогравитации на семена во время космического полета с целью изменения генов семян, а затем отправки их обратно на Землю для создания новых видов.

Испытания космического разведения проводились во всех полетных миссиях на этапе проверки основных технологий китайского проекта космической станции. Тысячи семян сельскохозяйственных культур и микроорганизмов из 88 организаций были доставлены в космос и возвращены на Землю «Шэньчжоу-12» и «Шэньчжоу-13».

Исследователи из M-Grass, технологического предприятия в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, провели эксперименты с шестью сортами травы на борту «Шэньчжоу-13». Это второй раз, когда компания отправляет семена в космос, после возвращения мутировавшего вида травы с лунным зондом «Чанъэ-5» в 2020 году.

По словам старшего научного сотрудника компании Лю Сыяна, после дальнейшего отбора и посадки превосходные сорта семян будут использоваться для восстановления окружающей среды и оформления городских ландшафтов.