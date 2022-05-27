Тегеран, , 08:34 — REGNUM Американцы очень хорошо знают, что делать, если они хотят вернуться к ядерной сделке 2015 года с Ираном, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, отметив, что основной причиной нынешней приостановки переговоров в Вене по возобновлению сделки является обеспечение полной экономической выгоды Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 мая.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Цюрихе (Швейцария), Амир Абдоллахиан отметил, что власти Израиля делают много измышлений относительно ядерной проблемы Ирана, однако американцы очень хорошо знают, что делать, если они хотят вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

«Мы неоднократно заявляли, что атомной бомбе нет места во внешней политике и доктринах Ирана», — сообщил министр иностранных дел, подчеркнув, что ядерный наблюдательный орган Организации Объединенных Наций неоднократно заявлял, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия.

«Если американская сторона примет реалистичное решение, сделка будет находиться в пределах досягаемости», — отметил он.