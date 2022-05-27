Иран: экономическая выгода — причина остановки переговоров в Вене
Тегеран, 27 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Американцы очень хорошо знают, что делать, если они хотят вернуться к ядерной сделке 2015 года с Ираном, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, отметив, что основной причиной нынешней приостановки переговоров в Вене по возобновлению сделки является обеспечение полной экономической выгоды Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 мая.
Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Цюрихе (Швейцария), Амир Абдоллахиан отметил, что власти Израиля делают много измышлений относительно ядерной проблемы Ирана, однако американцы очень хорошо знают, что делать, если они хотят вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
«Мы неоднократно заявляли, что атомной бомбе нет места во внешней политике и доктринах Ирана», — сообщил министр иностранных дел, подчеркнув, что ядерный наблюдательный орган Организации Объединенных Наций неоднократно заявлял, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия.
«Если американская сторона примет реалистичное решение, сделка будет находиться в пределах досягаемости», — отметил он.