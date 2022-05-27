Ярославль, 27 мая, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший на складе завода вентиляционных изделий в Ярославле, полностью потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ярославской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

По ее данным, к 03:50 возгорание было полностью ликвидировано.

Ранее сообщалось, что пожар возник вечером 26 мая в складском помещении общей площадью 3200 квадратных метров. Огнем была охвачена площадь 1,8 тыс. квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг опасности. Спасателям в 22:00 26 мая удалось локализовать очаги возгорания, открытый огонь потушили уже в районе полуночи.

Отмечалось, что в ликвидации пожара принимали участие 43 человека и 18 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало. Тем не менее глава региона поручил проверить состояние воздуха на предмет концентрации опасных веществ. Превышения нормативов по результатам исследований не выявили.