Тегеран, , 07:31 — REGNUM 26 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 296, причем три иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трое иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние сутки, в результате чего общее число смертей достигло 141 296», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние 24 часа в Иране было выявлено 217 новых случаев заражения COVID-19, при этом 41 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 041 125 пациентов из общего числа 7 231 099 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе приводится, что 609 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 64 513 137 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 817 376 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.