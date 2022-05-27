Петропавловск-Камчатский, , 06:01 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего начальника отделения ГИБДД Корякского межмуниципального отдела МВД. Мужчина попался на взятке судебному приставу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в краевом СУ СКР.

Взятка Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области

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После предложения о взятке пристав сообщила эту информацию своему руководству, поэтому в дальнейшем она действовала уже в рамках оперативного мероприятия. За 80 тыс. рублей старший пристав должна была снять запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области под суд пойдёт руководитель структурного подразделения одного из бюджетных учреждений.