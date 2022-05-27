Иркутск, , 06:01 — REGNUM В Иркутской области на ремонт трёх церквей, которые являются памятниками истории и культуры федерального значения, из областного бюджета направят 10,7 млн рублей, — сообщает 27 мая телеграм-канал правительства региона.

22-05-27 09.54.31 Правительство Иркутской области

Отмечается также, что субсидию на сохранение памятников истории и культуры распределила служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Так, в Соборе Богоявления в Иркутске заменят окна. На это направят 6,2 млн рублей.

В Спасо-Преображенском храме Иркутска отремонтируют цоколь, отмостку и ограждения верхнего яруса колокольни («звона»). Размер субсидии — 964 тысячи рублей.

В церкви Сретения в селе Бельск Черемховского района проведут первоочередные противоаварийные работы. На это направлено 3,4 млн рублей.

«Субсидию на сохранение религиозных объектов — памятников истории и культуры в Иркутской области ввели в 2020 году. За это время было выделено около 13 млн рублей. Это позволяет приступить к поэтапному проведению работ по сохранению объектов», — пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Напомним, Иркутск был основан в 1661 году. Поэтому не удивительно, что здесь расположено немалое количество храмов. Большая часть из них являются православными. Но также имеются католические храмы, синагоги, мечети. Так уж сложилось исторически, что здесь жили и живут люди многих национальностей. Ведь в течение нескольких веков здесь находилось много каторжан.