Макао, Китай, 27 мая, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Объем розничных продаж в Макао за первый квартал 2022 года составил 18,65 млрд патак (около $2,3 млрд), что немного ниже на 0,6% в годовом исчислении, сообщил департамент статистики специального административного района, передает агентство Синьхуа.

Макао

Свежий отчет Службы статистики и переписи населения показал, что среди основных видов розничной торговли стоимость продаж автомобилей упала на 25,3% в годовом исчислении, в то время как стоимость продаж косметики и предметов гигиены и одежды для взрослых снизилась на 15,6% и 10,9% соответственно.

С другой стороны, стоимость продаж оборудования связи и изделий из кожи увеличилась на 9,9% и 8,4% соответственно. Что касается индекса объема продаж, то индексы кожгалантереи и оборудования связи продемонстрировали заметный рост в годовом исчислении, в то время как индексы автомобилей и автомобильного топлива показали снижение.

Объем розничных продаж в первом квартале 2022 года вырос на 0,1% по сравнению с пересмотренным показателем в 18,64 млрд патак в четвертом квартале 2021 года. Стоимость продаж оборудования связи выросла на 42,8%, в то время как стоимость продаж автомобилей, косметики и предметов гигиены упала на 25,8% и 12,3% соответственно.

Между тем, индекс объема продаж вырос на 0,7%по сравнению с предыдущим кварталом. Что касается комментариев ритейлеров, то 65,8% ритейлеров ожидают снижения объема продаж во втором квартале 2022 года в годовом исчислении, в то время как 31,9% ожидают, что объем продаж останется стабильным, и только 2,3% прогнозируют увеличение.

Между тем, 71,0% розничных продавцов прогнозировали, что розничные цены останутся стабильными в годовом исчислении во втором квартале, 17,2% прогнозировали снижение, а 11,8% ожидали роста.

По сравнению с первым кварталом 2022 года около 59,0% ритейлеров прогнозировали замедление бизнеса во втором квартале, в то время как ритейлеры, ожидающие стабильных показателей, и те, кто ожидает благоприятных перспектив, вместе составили 41,0% от общего числа.