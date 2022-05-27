Челябинск, , 05:56 — REGNUM Следственный комитет возобновил проверку по факту гибели националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО №3 в Челябинске. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

Ранее проверка завершилась отказом в возбуждении уголовного дела по факту смерти заключённого. Однако суд отменил такое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Марцинкевича было найдено 16 сентября 2020 года в камере СИЗО. По официальным данным, гражданин покончил с собой и даже оставил предсмертную записку. Но родные мужчины не верят в эту версию.