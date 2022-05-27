Владивосток, , 05:52 — REGNUM Демарш коммунистов 27 мая на заседании Законодательного собрания Приморья — наглядное доказательство не просто раскола, но и предстоящего развала краевой ячейки КПРФ, считает политолог Вячеслав Беляков.

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По мнению эксперта, руководитель фракции КПРФ в ЗС ПК Анатолий Долгачев «может сколько угодно давать «жёсткую оценку» действиям депутатов.

«Все электоральные успехи его партии за последние десять лет состоялись только благодаря «несистемному крылу», которое, похоже, готово оторваться и отправиться в свободный полёт. Все, кому положено, отреагируют так, как предписано, но фарш невозможно провернуть назад — Олег Кожемяко стал первым губернатором, у которого региональные депутаты публично высказываются против проведения спецоперации», — написал в своём телеграм-канале «Тожеполитолог» Беляков.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Законодательного собрания Приморья 27 мая началось с провокационной выходки депутатов-коммунистов, выступивших с обращением к президенту РФ Владимиру Путину против специальной военной операции в защиту Донбасса. При этом всё случилось в присутствии губернатора Олега Кожемяко, который готовился к отчёту о работе правительства региона за 2021 год.