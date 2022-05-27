Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:53 — REGNUM В Новокузнецке с 1 июня 2022 года планируется открыть 48 лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отдых будет организован в три смены: первая смена — с 1 по 7 июня, вторая смена — с 8 по 15 июня, третья смена — с 16 по 22 июня», — уточнил глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

По его оценкам охват составит 2615 детей в смену, 7845 детей за лето.