Новокузнецк, Кемеровская область, 27 мая, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Новокузнецке с 1 июня 2022 года планируется открыть 48 лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«Отдых будет организован в три смены: первая смена — с 1 по 7 июня, вторая смена — с 8 по 15 июня, третья смена — с 16 по 22 июня», — уточнил глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

По его оценкам охват составит 2615 детей в смену, 7845 детей за лето.