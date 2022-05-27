Тбилиси, , 18:06 — REGNUM Служба государственного аудита Грузии в своём отчёте об исполнении бюджета отметила весьма слабое использование привлечённых кредитных средств, в том числе и иностранных, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

В отчёте говорится, что в 2021 году из 95 имеющихся проектов в 32 было освоено менее 70% средств.

Столь низкое использование выделенных ресурсов особенно критично для проектов, финансируемых за счет внешних кредитов, которые включают платежи по обязательствам по неиспользованной части кредита, поскольку задержка с реализацией проекта приводит к увеличению затрат на обслуживание кредита.

В 2021 году в 12 проектах с использованием привлечённых из иностранных источников кредитов на сумму 74,2 млн. лари ($ 26 млн.) было освоено всего около 60% средств. В связи с чем иностранные кредиторы выставили грузинской стороне требование выплатить в качестве платежей по обязательствам по неиспользованной части кредита 5,8 млн. лари (около $ 2 млн.). Рекордсменом стал проект улучшения систем водоснабжения и канализации города Хашури и близлежащих населенных пунктов, в котором при бюджете 1,2 млн. лари ($ 422 тыс.) сумма платежа по обязательствам по неиспользованной части кредита составила 1,178 млн. лари.