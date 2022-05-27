Чита, , 05:48 — REGNUM В забайкальском краеведческом музее имени А. К. Кузнецова приступили к реставрации картин из районных музеев, сообщает 27 мая министерство культуры региона.

Таинство реставрации картины Министерство культуры Забайалья

«К нам поступили два полотна из фондов Приаргунского историко-художественного музея. Работа кисти Народного художника России Владимира Илюхина «Колхозница-мордовка», выполненная автором в 1964 году, долгое время ждала реставрации. Картина представляет собой портрет женщины в национальном костюме, выполненный в лучших традициях русской академической школы. Работа имеет множественные утраты, отслоения и шелушения красочного слоя», — рассказали в музее.

Еще одно произведение, нуждающееся в реставрации — картина «Церковь Покрова на Нерли» заслуженного художника России Александра Даниличева, произведения которого хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других собраниях России и зарубежья. Как отметили в музее, она представляет собой этюд, выполненный пастозным мазком. Имеет повреждения в виде глубоких трещин в красочном слое и грунте.

Процесс реставрации картин стартовал благодаря проекту забайкальского центра развития музейного дела «Наследие в красках», который реализован на средства гранта министерства культуры Забайкалья по итогам конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства.