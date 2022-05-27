Москва, , 05:47 — REGNUM Около 250 сторонников радикальных украинских националистов было выявлено среди направлявшихся в Россию с территории Украины беженцев. Об этом 26 мая сообщил первый замдиректора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

Охрана российской государственной границы Visualrian.ru

Владимир Кулишов указал на возрастание числа беженцев с украинской территории в связи с нарастанием военной опасности и ухудшением гуманитарной ситуации. Всего, по данным Погранслужбы ФСБ России, с середины февраля в Российскую Федерацию было пропущено более 1 млн 200 тыс. украинских и российских граждан.

Как отметил Кулишов, праворадикальные и националистические элементы время от времени предпринимают попытки проникнуть на территорию России под видом беженцев. По словам руководителя Погранслужбы ФСБ России, среди националистов есть и те, кто принимал участие в боевых действиях.

Кулишов уточнил, что российские пограничники, действуя совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии, выявили в потоке беженцев около 250 лиц из числа сторонников украинских националистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в городе Энергодаре Запорожской области группы украинских диверсантов. В группу входили уголовники и местные «активисты» из отрядов территориальной обороны, которые занимались запугиванием местных жителей.

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