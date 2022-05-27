Салехард, 22 февраля, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Ямальским вахтовикам ОАО «Уренгоймонтажпромстрой» постепенно гасит задолженность по зарплате. Частями выплачены в феврале долги на 1,6 млн рублей. Остаток задолженности составляет 21 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Поскольку с 13 мая 2016 года предприятие признано банкротом, вопросы реализации его имущества, распределения денежных средств находились на постоянном контроле органов прокуратуры округа.

Председатель ликвидационной комиссии ОАО «Уренгоймонтажпромстрой» в 2016 году неоднократно привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»). В интересах работников было предъявлено 27 исков.

Всего конкурсным управляющим была погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 40 млн рублей. В феврале 2017 года была погашена задолженность на 1,6 млн руб. Остаток долга перед бывшими сотрудниками составляет на сегодня 21 млн рублей.

Напомним, следователи Ямала разыскивают вахтовиков, которым задолжало зарплату ООО «АрктикСтройМост». Против руководства фирмы-должника возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что в период с января 2015 года по апрель 2016 года руководство ООО «АрктикСтройМост», находясь в городе Новый Уренгой, умышленно, имея реальную возможность, не выплатило 1433 своим работникам заработную плату на общую сумму более 278 миллионов рублей.

Отметим, что конец 2016 года ознаменовался в ЯНАО массовыми акциями протеста вахтовиков, которым месяцами не выплачивали зарплату. Людей работодатели вывозили на край земли, где они вынуждены были работать бесплатно, не имея возможности уехать домой по причине отсутствия денег.