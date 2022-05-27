Челябинск, 27 мая, 2022, 05:47 — ИА Регнум. В Челябинске погибла основная часть деревьев, высаженных ранее вдоль дороги в аэропорт. Об этом пишут СМИ со ссылкой на общественников.

Alexander Sapozhnikov Челябинск

По сведениям Накануне. Ru, из 458 высаженных деревьев погибло 285. Ещё 52 находятся на стадии гибели.

При этом контрактом был предусмотрен в том числе и уход за посадками. В администрации города заверили журналистов, что подрядчик заменит погибшие растения. На работы действует гарантия.