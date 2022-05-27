Улан-Удэ, , 05:44 — REGNUM В стационарах Бурятии по состоянию на 27 мая получает лечение 101 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе, осложненной внебольничной пневмонией — 63. За предыдущие сутки госпитализировано 8 пациентов, сообщает минздрав региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В отделениях реанимации находится 24 пациента (из них старше 65 лет — 12), на ИВЛ — 7 пациентов (из них старше 65 — 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 2.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 136 коек: занято — 101, свободно — 35 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,3%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 208 человек.

Выздоровели от COVID-19 — 133 290 (+41) человек. Из выявленных за прошедшие сутки больных — 23 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3028 (+0) человек.

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