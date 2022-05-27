Москва, 27 мая, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В пятницу, 27 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха +16… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весна в Москве. ВДНХ

В ночь на 28 мая в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с, на порывах до 17 м/с, ночью — юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В субботу, 28 мая, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +13… +18 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь, порывистый ветер до 18 м/с. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на полноценный летний режим погода в Москве начнёт перестраиваться с 29 мая.